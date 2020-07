Dando seguito a un’intenzione già manifestata nei mesi scorsi dalla partnership siglata con Logitech, oggi Zoom annuncia il programma Hardware as a Service: una formula di abbonamento che consente ad aziende e professionisti di ottenere con un pagamento mensile gli apparati necessari per l’accesso alla piattaforma.

Zoom: Hardware as a Service, device in abbonamento

I prezzi vanno da 5,99 a 200 dollari al mese, a seconda del dispositivo scelto. Ci sono telefoni compatibili con il servizio e monitor da 55 pollici con webcam e microfoni integrati per prendere parte alle riunioni da remoto. L’offerta si compone degli apparati messi a disposizione da terze parti come DTEN, Neat, Poly e Yealink.

In un primo momento la disponibilità di Zoom Phone e Zoom Rooms è limitata agli Stati Uniti come si apprende dal comunicato condiviso oggi da Zoom sulle pagine del blog ufficiale, ma con tutta probabilità presto il raggio d’azione verrà esteso così da poter andare incontro a quei business che seppur in modo un po’ forzato negli ultimi mesi si sono visti costretti ad abbracciare gli strumenti e le dinamiche dello smart working per rimanere operativi nel bel mezzo della crisi sanitaria.

Nei giorni scorsi la società ha pubblicato un bilancio dei risultati ottenuti in termini di miglioramenti sui fronti sicurezza e privacy durante il Feature Freeze di 90 giorni iniziato in aprile e annunciato che entro fine anno arriverà il primo Rapporto sulla Trasparenza per fare chiarezza sulle richieste giunte dalle autorità governative di tutto il mondo e sul modo in cui state gestite.