Prosegue senza sosta il lavoro di Microsoft sulla piattaforma Teams che nei mesi scorsi ha registrato una forte crescita, complice l’adozione su larga scala di soluzioni per smart working e didattica a distanza. In questi giorni il servizio di arricchisce di una novità, quella che innalza il limite massimo di persone da coinvolgere in un singolo meeting: ora si arriva a 300 partecipanti.

Su Teams i meeting con 300 persone

Il tetto rimane per il momento fissato a 250 per l’edizione “for Government” di Teams, mentre per tutte le altre è stato incrementato. È uno dei passi in avanti annunciati all’inizio del mese. Un altro riguarda l’interfaccia 7×7 che permette di visualizzare su un’unica schermata 49 utenti connessi alla riunione come si può vedere nello screenshot qui sotto.

Altre novità in arrivo riguardano in modo specifico l’ambito della scuola (Teams For Education) con novità come l’alzata di mano per intervenire, una sala d’attesa per gli studenti prima di farli accedere alla classe virtuale, la generazione automatica di report per analizzare la partecipazione degli alunni e la creazione di sottogruppi. Caratteristiche simili a quelle appena annunciate da Google per il concorrente Meet.

Poche settimane fa Microsoft ha anche introdotto la possibilità di impostare uno sfondo personalizzato così da mascherare quanto avviene alle proprie spalle mentre si è impegnati in una videochiamata o in una riunione, con una feature del tutto simile a quella disponibile su Skype da fine aprile.