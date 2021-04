Outlook consente di fare una pausa tra riunioni

Lo scoppio della pandemia ha cambiato il modo di lavorare. Microsoft ritiene che il lavoro ibrido sia il futuro, ma evidenza allo stesso tempo il problema del “digital overload”. Per ridurre le ore lavorative (e quindi lo stress) sono state implementate alcune funzionalità in Outlook e Teams che permettono di impostare pause tra le riunioni e di valutare il benessere dei dipendenti.

Outlook: break tra riunioni

Dalla scorsa estate è disponibile un’impostazione che consente ai singoli utenti di scegliere una durata inferiore per i meeting. Ora è stata aggiunta un’opzione per ottenere lo stesso scopo a livello di organizzazione e per creare una pausa tra le riunioni. È possibile ad esempio scegliere un break di 5 minuti prima di tutti i meeting da 30 minuti o un break di 15 minuti dopo tutti i meeting di un’ora.

La funzionalità offre la massima personalizzazione. I dipendenti riceveranno una notifica per i cambiamenti effettuati dall’azienda, quando inseriranno un evento nel calendario di Outlook. La seconda novità riguarda Microsoft Teams e l’integrazione con la piattaforma Microsoft Viva.

A partire dalla prossima settimana, l’app Viva in Teams offrirà nuove “esperienze per il benessere personale“: una funzionalità che permetterà di diventare più consapevoli sulla qualità lavorativa e identificare i modelli nel tempo; una funzionalità che consentirà di esprimere apprezzamento per i colleghi; un funzionalità che aiuterà gli utenti a concludere le attività alla fine della giornata lavorativa e a passare al tempo personale in tutta tranquillità.

Entro fine anno verranno aggiunte anche esperienze guidate di meditazione per consentire di rilassare la mente prima di una riunione importante. Microsoft ritiene quindi che il lavoro ibrido sia il futuro, ma la salute deve essere la priorità.