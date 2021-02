Microsoft Viva, il futuro dello smart working

Come anticipato, l’argomento del primo evento virtuale organizzato dall’azienda di Redmond è il lavoro. Il CEO Satya Nadella e Jared Spataro, Vice Presidente di Microsoft 365, hanno annunciato una nuova piattaforma che migliora lo smart working dei dipendenti. Microsoft Viva è basata su Microsoft 365 e Microsoft Teams.

Microsoft Viva: smark working del futuro

In seguito allo scoppio della pandemia COVID-19 e all’adozione dello smart working, molte aziende hanno iniziato ad investire nella cosiddetta “Employee Experience“, ovvero in soluzioni che consentono di coniugare gli strumenti di produttività esistenti con le nuove modalità lavorative, offrendo un benessere maggiore ai dipendenti.

La piattaforma Microsoft Viva è composta da quattro moduli: Connections, Insights, Learning e Topics. Viva Connections permette di accedere alle comunicazioni interne e alle risorse aziendali, come policy e benefit, e partecipare ai gruppi per i dipendenti. L’anteprima pubblica dell’app Connections per Teams su desktop sarà disponibile dal prossimo mese, mentre l’app mobile arriverà nel corso dell’anno.

Viva Insights è una dashboard che permette a dipendenti, leader e manager di valutare la produttività aziendale e suggerire eventuali miglioramenti, tenendo conto del benessere del lavoratore. Si tratta in pratica dell’evoluzione della controversa funzionalità Productivity Score. L’anteprima pubblica di Viva Insights in Teams è già disponibile.

Viva Learning è il modulo riservato alla formazione dei dipendenti, quindi raccoglie i corsi, i tutorial e altre risorse per l’apprendimento e l’aggiornamento professionale, anche di aziende esterne, come Skillsoft, Coursera, edX e Pluralsight. L’app Viva Learning è già disponibile in anteprima privata.

Infine, Viva Topics sfrutta l’intelligenza artificiale per catalogare i dati dei clienti e visualizzare schede di argomenti con documenti, conversazioni, video e persone provenienti dalle app di Microsoft 365. Viva Topics è già disponibile come add-on per i piani commerciali di Microsoft 365. Altri moduli verranno aggiunti nel corso del 2021.