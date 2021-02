Microsoft pianifica eventi su Windows, cloud e gaming

Microsoft organizza ogni anno specifici eventi per sviluppatori e professionisti, come Build e Ignite, ma lo scoppio della pandemia COVID-19 ha costretto l’azienda di Redmond a modificare le modalità di accesso alle conferenze (tutte in streaming). Per questo motivo è prevista una serie di eventi virtuali su determinate categorie di prodotti, in particolare Windows 10, gaming e cloud.

Eventi per Microsoft 365, Windows 10 e xCloud

Il primo evento in programma è stato annunciato a fine gennaio su Twitter e riguarderà Microsoft 365. La diretta streaming inizierà alle 15:00 (ora italiana) del 4 febbraio. Il CEO Satya Nadella e Jared Spataro (Vice Presidente di Microsoft 365) parleranno del futuro della suite di produttività cloud e di come possa migliorare l’esperienza lavorativa.

Al momento non ci sono date per i successivi eventi, ma secondo The Verge ci saranno altri incontri virtuali su Windows 10. Uno di essi verterà sicuramente sul restyling dell’interfaccia, noto come Sun Valley. Un altro avrà come protagonista Windows 10X, la versione “light” del sistema operativo che dovrebbe fare concorrenza a Chrome OS.

Probabile anche eventi su Project Latte (app Android su Windows 10) e Cloud PC. Altri argomenti “consumer” dovrebbero riguardare il gaming con Xbox Game Pass e xCloud. Come detto, Microsoft non ha svelato il calendario completo degli eventi virtuali che verranno trasmessi in streaming nel corso del 2021.

Se avranno successo, l’azienda di Redmond potrebbe eventualmente utilizzare lo stesso format anche in futuro o almeno finché sarà vietato organizzare conferenze fisiche con la presenza del pubblico.