Proseguono senza sosta i lavori di Microsoft per introdurre la possibilità di installare ed eseguire le applicazioni Android su Windows 10. Un’iniziativa al momento nota internamente a Redmond come Project Latte di cui si è iniziato a parlare con insistenza il mese scorso. Il debutto potrebbe avvenire entro la seconda parte del 2021, almeno per gli Insider.

Le app Android su Windows 10 entro il 2021: Project Latte

È quanto trapelato nel fine settimana. A riferirlo una fonte ritenuta a conoscenza dei piani che afferma di aver consultato documenti interni e riservati. La volontà è quella di rendere le app disponibili sul Microsoft Store sotto forma di pacchetti MSIX da installare direttamente sul PC con Windows 10. A tale scopo gli sviluppatori potranno contare su uno strumento di conversione del codice che non richiederà una nuova stesura completa. La compatibilità sarà garantita finché i software non necessiteranno dei Google Play Services. In alternativa potranno essere impiegate delle API messe a disposizione da Microsoft.

so… there's still a chance, then? pic.twitter.com/RRilMcLSXp — Mary Jo Foley (@maryjofoley) December 7, 2020

Project Latte può essere descritto come l’erede di quel Project Astoria messo in campo da Microsoft ormai diversi anni fa con un obiettivo non troppo differente: portare le applicazioni Android sui telefoni con sistema operativo Windows Phone. L’iniziativa non portò all’esito sperato e venne definitivamente abbandonata all’inizio del 2016.