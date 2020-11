Garantire l’accesso a un’esperienza cross platform che sappia colmare il gap tra quanto offerto da un PC e dai dispositivi mobile: questa la visione di Microsoft legata a Windows 10 e più nel dettaglio al software Il Tuo Telefono che permette di interagire con lo smartphone da un computer desktop o laptop. Ora è in arrivo il supporto alla gestione di più applicazioni Android in contemporanea.

Una funzionalità al momento riservata a una parte degli Insider che partecipano alla fase di test, ma che in un futuro non troppo lontano sarà messa a disposizione di tutti. Il risultato è quello visibile nello screenshot di seguito, condiviso su Twitter da Romi Koifman, Senior Product Manager di Microsoft al lavoro sul progetto Your Phone (nome inglese dell’app Il Tuo Telefono).

#WindowsInsiders the ability to run multiple android apps simultaneously on your PC is now rolling out to selected devices. So excited for you to try it and hear your feedback #YourPhone @MSYourPhone pic.twitter.com/VLLzSeuRKI

— Romi Koifman (@MsRomik) November 6, 2020