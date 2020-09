Le app Android su Windows 10 per tutti i Samsung

La stretta collaborazione tra Microsoft e Samsung per dar vita a un’esperienza cross-platform compie oggi un ulteriore passo in avanti: tutti gli smartphone del gruppo sudcoreano permettono l’esecuzione e la gestione delle applicazioni Android installate direttamente dal PC con Windows 10, grazie alla sezione Apps del software Il Tuo Telefono (Your Phone).

Una funzionalità rimasta per qualche settimana un’esclusiva della linea Galaxy Note20 presentata il mese scorso. A differenza di quanto già avviene da tempo con il mirroring dei dispositivi mobile sul monitor del computer e lo spostamento dei file tra l’uno e l’altro device mediante drag-and-drop, in questo caso le applicazioni possono essere lanciate e funzionare come se il loro codice fosse stato scritto proprio per Windows 10.

We are excited to announce that the Apps feature is now rolled out to everyone with supported devices (It may take up to 48hrs. to show up). It allows you to instantly access your Android phone’s mobile apps directly from your Windows 10 PC. Learn more: https://t.co/vASs8SCCVW pic.twitter.com/xUOaMmfALU

— Microsoft Your Phone (@MSYourPhone) September 15, 2020