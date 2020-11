Offrire un’esperienza cross-platform avanzata e completa agli utenti PC è uno degli obiettivi perseguiti dal gruppo di Redmond, come testimonia l’ormai longeva collaborazione con Samsung e le funzionalità al momento già messe a disposizione attraverso il software Il Tuo Telefono. Entro il prossimo anno le cose potrebbero evolvere ulteriormente con l’arrivo delle applicazioni Android su Windows 10.

Windows 10: le app Android sul Microsoft Store?

Utopia? Non secondo Zac Bowden di Windows Central che cita quanto riferito da una fonte ritenuta a conoscenza dell’iniziativa, ma per ovvi motivi rimasta anonima. Le app sembrano destinate alla distribuzione mediante Microsoft Store.

Mi è stato detto che Microsoft sta giocando con l’idea di portare le applicazioni Android sul Microsoft Store di Windows 10. Non so a quale stadio sia il progetto o se debutterà, ma mi è stato riferito che potrebbe esordire entro il 2021. Presto avrò altro da condividere in merito.

Avverrebbe dunque su Windows 10 qualcosa di simile a quanto offerto oggi da Apple con l’integrazione sempre più profonda tra macOS e iOS, ma con la differenza non trascurabile che il gruppo di Redmond non controlla l’ecosistema Android e dovrebbe per forza di cose passare da una stretta collaborazione con Google. Un’adozione più diffusa dell’architettura ARM nel mondo PC potrebbe risultare determinante.

Il 2021 sarà un anno di importanza cruciale per il sistema operativo: è atteso l’arrivo dell’edizione 10X destinata prima ai laptop e poi ad altri form factor come i dual screen, poi toccherà a un restyling dell’interfaccia al momento noto internamente con il nome in codice Sun Valley.