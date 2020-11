Ancora una Preview Build per gli Insider impegnati nel test di Windows 10 presenti nei canali Beta e Release con la versione 20H2 (October 2020 Update) del sistema operativo: questa volta tocca alla 19042.662 (KB4586853). Come già accaduto nei giorni scorsi con la Build 20262 non ci sono funzionalità inedite da segnalare.

Windows 10 Insider Preview Build 19042.662

Il changelog (per quello completo rimandiamo al post ufficiale, link a fondo articolo) contiene però una lunga serie di fix e miglioramenti che intervengono su alcuni problemi riscontrati nel codice. Interessati tra gli altri l’Assistente Vocale, il browser Internet Explorer, Windows Virtual Desktop, la connessione alle console Xbox, l’interazione con tastiere virtuali degli schermi touch, la gestione di alcuni dispositivi USB 3.0, la componente File Explorer, l’impostazione delle immagini di sfondo per il desktop e altro ancora.

Restando in tema Windows 10, nei giorni scorsi sono trapelate alcune anticipazioni in merito a un piccolo intervento sull’interfaccia della piattaforma: torneranno gli angoli arrotondati delle finestre già viste su Windows 7, Windows Vista e Windows XP. Entro il prossimo anno è anche atteso un pesante restyling della UI su cui Microsoft è già al lavoro da tempo con un progetto noto internamente al gruppo di Redmond con il nome in codice Sun Valley. Tutto questo mentre il sistema operativo celebra i suoi primi 35 anni.