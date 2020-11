Dal gruppo di Redmond l’annuncio di una nuova versione di anteprima per Windows 10: la Preview Build 20262 è stata messa a disposizione degli Insider presenti nel Dev Channel. Non ci sono ad ogni modo da segnalare novità per quanto riguarda feature o altre caratteristiche inedite del sistema operativo.

Windows 10: la Preview Build 20262 agli Insider

Come spesso accade in questi casi il changelog pubblicato sul blog ufficiale fa riferimento esclusivamente alla correzione di alcuni errori individuati nelle release precedenti, sono una decina in totale. Presenti ancora numerosi bug noti sui quali Microsoft concentrerà la propria attenzione da qui in avanti. Non si tratta dunque di una build adatta a PC impiegati quotidianamente per il lavoro o lo studio.

Nessuna anticipazione per il momento su quelle che saranno le nuove funzionalità introdotte il prossimo anno in Windows 10 né sul restyling dell’interfaccia che la software house sembra aver già messo in cantiere e che sarà introdotto entro il prossimo anno. Al momento il progetto è noto internamente con il nome in codice Sun Valley.

Il 2021 sarà anche l’anno di Windows 10X, nuova edizione del sistema operativo che pare ormai sempre più vicina. La sua natura non è ancora del tutto chiara, ma le ultime informazioni circolate parlano di una piattaforma ottimizzata, in qualche modo snellita, una sorta di concorrente per Chrome OS di Google che arriverà prima sui laptop e poi solo più avanti sui dispositivi dual screen come promesso ormai oltre dodici mesi fa con l’annuncio di Surface Neo.