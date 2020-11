È di nuovo tempo di Patch Tuesday per gli utenti Windows 10: ha preso il via il rilascio dell’aggiornamento cumulativo mensile che, si spera, non porti con sé bug come accaduto con quello di ottobre. La distribuzione ha già preso il via e per avviare il processo di download non bisogna far altro che aprire Windows Update.

Il Patch Tuesday di novembre in download per Windows 10

Microsoft afferma di aver incluso nell’update ben 112 fix per altrettante vulnerabilità, incluse alcune che se forzate via exploit possono consentire l’esecuzione di codice da remoto. Interessati diversi software inclusi il browser Edge per la navigazione, Excel, SharePoint e Teams, quest’ultimo uno dei servizi più utilizzati da chi in questo periodo è alle prese con lo smart working. Corretto anche un problema e scoperto da Google il mese scorso che prende di mira anche Chrome.

La software house dichiara poi di aver risolto i problemi che nell’ultimo periodo hanno afflitto le prestazioni dei computer con le versioni 2004 (May 2020 Update) e 2009 (October 2020 Update) della piattaforma. Di seguito l’elenco delle build che contraddistinguono questo nuovo Patch Tuesday per le diverse edizioni di Windows 10 in circolazione.

KB4586830 (build 14393.4046) per la versione 1607;

KB4586782 (build 15063.2554) per la versione 1703;

KB4586785 (build 17134.1845) per la versione 1803;

KB4586793 (build 17763.1577) per la versione 1809;

KB4586786 (build 18362.1198 e build 18363.1198) per le versioni 1903 e 1909;

KB4586781 (build 19041.630 e build 19042.630) per le versioni 2004 e 20H2.

Il peso dell’aggiornamento è compreso tra 200 e 400 MB. Al termine dell’installazione viene chiesto di riavviare il PC in modo da poter completare la procedura.