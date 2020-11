Il Patch Tuesday di ottobre per Windows 10, distribuito alla metà del mese scorso, provoca alcuni problemi. Un paio di quelli rilevati e segnalati dagli utenti vengono ora riconosciuti in via ufficiale dal gruppo di Redmond che afferma di essersi già messo al lavoro per trovare soluzioni in tempi brevi.

W10, Patch Tuesday ottobre 2020: Microsoft riconosce due bug

Il primo intoppo è legato alle applicazioni del pacchetto Office che per qualcuno risulta impossibile aggiornare dopo aver installato l’update del sistema operativo. Di seguito il post in merito alla questione pubblicato su Twitter da David James di Microsoft (Director of Engineering, ConfigMgr & Desktop Analytics).

La patch Windows di ottobre ha causato un malfunzionamento per l’abilità di #configmgr e #memcm di scaricare le patch relative a Office 365. Stiamo lavorando a una soluzione e a un aggiornamento.

Windows October patches broke #configmgr/#memcm's ability to download o365 patches. we are working on a hotfix, and KB. The break is caused when the machine doing the download (admin UI, or ADR) is patched with oct's 10b patches; causing a cert failure. — david james (@djammmer) October 28, 2020

Le componenti chiamate in causa sono Configuration Manager e Memcm. Questo il messaggio di errore mostrato.

In un altro documento relativo al supporto la software house fa riferimento a un problema legato ai certificati che si verifica se l’update per Windows 10 viene applicato impiegando un’immagine ISO o altri tool per la creazione dei supporti di installazione. In termini concreti si traduce per l’utente in malfunzionamenti durante l’accesso a funzionalità, applicazioni, servizi o siti Web. Al momento non sono disponibili workaround, bisogna per forza di cose attendere il fix.

Come non bastasse, fin dai giorni successivi al rilascio dell’ultimo Patch Tuesday c’è chi ha lamentato la comparsa di bug legati a crash improvvisi, Blue Screen of Death, anomalie del comparto audio e cali di performance.