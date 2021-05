Ad oggi gli utenti di Microsoft Teams non sono in grado di impostare il servizio affinché avvii la registrazione automatica degli incontri, a differenza di quanto avviene ormai da tempo ad esempio con il concorrente Zoom. Il gruppo di Redmond è però impegnato al fine di colmare la lacuna, come testimonia la conferma giunta in via ufficiale nei giorni scorsi.

Teams: sarà possibile impostare la registrazione automatica

Non è dato a sapere quando la nuova funzionalità verrà introdotta, se con il prossimo update atteso entro il mese di maggio oppure più avanti. Ad ogni modo arriverà, come si legge in una conversazione sul forum riservato ai feedback degli utenti.

Grazie per il feedback. Al momento, la squadra sta lavorando a questa richiesta. Condivideremo un aggiornamento il primo possibile, non appena disponibile.

La replica è giunta in seguito a una richiesta specifica, che riportiamo di seguito in forma tradotta.

Se sai in anticipo che una riunione dev’essere registrata, sarebbe bello disporre di un’opzione perché avvenga in automatico, da impostare quando la si pianifica. Questo potrebbe aiutare a non scordarsi di avviarla e contribuire a risparmiare tempo, dovendo ora farsi carico dell’impegno di farlo manualmente.

Al momento, chi desidera salvare una registrazione dell’incontro su Teams lo deve fare avviando manualmente la procedura, come specificato nella guida ufficiale. I file generati sono salvati all’interno di OneDrive e SharePoint. A chi può tornare utile la novità? A coloro che si trovano quotidianamente alle prese con meeting da remoto lavorando in smart working e alle classi ancora impegnate con le lezioni online della didattica a distanza.

Per ragioni legate alla tutela della privacy, continuerà ad essere mostrato un avviso come già accade.