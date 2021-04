Telegram lancia la sfida a Zoom, Meet e Teams: videoconferenze di gruppo

Il mese prossimo le chat vocali di gruppo offerte da Telegram si arricchiranno di una inedita “dimensione video”. L’annuncio arriva direttamente dal CEO Pavel Durov, che anticipa la prossima evoluzione del software: da applicazione per chat e messaggistica a vera e propria piattaforma per le videoconferenze.

Videochiamate di gruppo su Telegram

È forse troppo presto per stabilire se lo strumento sarà in grado o meno di rosicchiare una fetta di utenti ad alternative affermate (soprattutto lato business) come Google Meet, Zoom e Microsoft Teams, ma l’intento sembra quello. Potrebbe trattarsi di una delle caratteristiche a pagamento per le quali lo scorso anno è stato previsto il debutto, così da monetizzare l’attività di un servizio con circa 500 milioni di account attivi a livello globale.

A proposito di videochiamate, aggiungeremo una dimensione video alle nostre chat vocali entro maggio, rendendo Telegram una potente piattaforma per le videochiamate di gruppo. Condivisione dello schermo, crittografia, cancellazione del rumore, supporto per desktop e tablet: tutto ciò che vi aspettate da uno strumento moderno per le conferenze video, ma con un’interfaccia al livello di Telegram, velocità e crittografia. Rimanete sintonizzati!

Nel filmato qui sopra è possibile dare un primo sguardo all’interfaccia della funzionalità in esecuzione su iPhone.

Sembra essere garantito il pieno supporto sia all’orientamento verticale sia a quello orizzontale dei dispositivi, con gli elementi dell’UI organizzati in modo automatico a ogni rotazione.

Se lo scopo dell’anticipazione odierna è quello di creare interesse, l’obiettivo può considerarsi centrato. Non resta che rimanere in attesa per saperne di più, entro il mese prossimo. La nuova funzionalità verrà quasi certamente introdotta con un aggiornamento: rimandiamo a un articolo dedicato con tutti i dettagli su quelle aggiunte dall’ultimo update nei giorni scorsi.