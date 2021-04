Yayagram, la versione analogica di Telegram

Ieri Telegram ha rilasciato una nuova versione dell’app che include il supporto per i pagamenti e altre novità. Poche ore prima, un ingegnere spagnolo (Manuel Lucio Dallo) aveva condiviso su Twitter foto e dettagli tecnici di Yayagram, un dispositivo che permette alla nonna di usare il servizio di messaggistica per rimanere in contatto con figli e nipoti.

Yayagram: Telegram analogico con Raspberry Pi 4

Il nome del dispositivo deriva da Yaya (nonna in castigliano) e le ultime quattro lettere di Telegram. Il funzionamento è simile a quello di un vecchio centralino. Sono infatti presenti diversi jack che permettono di creare un collegamento tra mittente e destinatario. Dopo aver scelto il destinatario è sufficiente tenere premuto il pulsante rosso per registrare un messaggio vocale che verrà inviato su Telegram dopo aver rilasciato il pulsante.

Quando arriva una risposta, Yayagram stampa il messaggio su carta termica. La nonna dell’ingegnere non deve quindi toccare nessun schermo per contattare figli e nipoti. Ci sono anche tre LED che mostrano alimentazione, collegamento a Telegram e registrazione in corso.

Il “cervello” di Yayagram è un Raspberry Pi 4, al quale sono collegati il microfono USB, la stampante termica, i LED e i connettori jack. Per scrivere i vari moduli software è stato utilizzato il linguaggio Python. L’ingegnere ha scelto Telegram perché è open source. Nei prossimi giorni pubblicherà le istruzioni per costruire il dispositivo e il codice sorgente su GitHub.