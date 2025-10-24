Microsoft lancia Mico: l'avatar AI di Copilot che sostituisce Clippy

Clippy è morto. Lunga vita a Clippy. O meglio, lunga vita a Mico, il suo discendente spirituale dotato di intelligenza artificiale, che Microsoft ha appena svelato al mondo. Durante l’evento stampa Copilot Fall Release, l’azienda di Redmond ha presentato il “volto” del suo chatbot AI: un blob espressivo e colorato che ascolta, reagisce e cambia colore. C’è persino un easter egg. Se si tocca Mico più volte, il blob si trasforma effettivamente in Clippy.

Microsoft presenta Mico, l’avatar AI di Copilot che ascolta e cambia colore

Mico, il cui nome è un gioco di parole su “Microsoft Copilot”, ha lo scopo di offrire ai consumatori una presenza visiva calda e personalizzabile . Il blob fluttuante ascolta, reagisce e cambia persino colore per riflettere le interazioni dell’utente. È abilitato di default quando si usa la modalità vocale di Copilot, ma si può disattivare in qualsiasi momento.

Inizialmente disponibile negli Stati Uniti, Canada e Regno Unito, Mico potrà salvare i ricordi delle conversazioni e imparare dal feedback degli utenti.

La modalità Learn Live

Per gli utenti statunitensi c’è anche una modalità “Learn Live” che trasforma Copilot in un tutor. Il chatbot guida attraverso i concetti step by step. Microsoft sottolinea di aver fatto miglioramenti anche su domande relative alla salute e ricerca approfondita.

Mustafa Suleyman, CEO di Microsoft AI, ha scritto nell’annuncio: Nel realizzare questo progetto, non stiamo cercando di aumentare il coinvolgimento o ottimizzare il tempo trascorso davanti allo schermo. Stiamo creando un’intelligenza artificiale che vi riporti alla vostra vita. Che approfondisca le relazioni umane. Che si guadagni la vostra fiducia .

È una dichiarazione nobile, anche se stride con il fatto che stanno letteralmente creando un blob animato che ricorderà tutto quello che gli si dice. Del resto Microsoft non è sola in questa missione di dare un volto umano all’intelligenza artificiale. ChatGPT offre un’esperienza visiva con diverse opzioni vocali. Grok di xAI ha trasformato la sua AI in “compagni osé”.

Real Talk

Forse la funzione più interessante è Real Talk, una nuova modalità che permetterà all’AI di rispecchiare il proprio stile di conversazione ma senza essere adulatoria come altri assistenti. Microsoft promette che sembrerà basato sul tuo punto di vista e che respingerà e metterà in discussione le tue idee, incoraggiandoti a vedere le cose da un’altra prospettiva .

È audace, un assistente AI che non è d’accordo con l’utente. La maggior parte dei chatbot sono stati addestrati a essere estremamente compiacenti, Real Talk vuole rompere questo schema. Il problema è che trovare un punto di equilibrio non è affatto semplice. Se l’AI è troppo compiacente può rafforzare convinzioni deliranti, se è troppo critica l’utente può smettere di usare il servizio perché indispettito. Microsoft sta cercando di camminare su questa corda tesa, e francamente, auguri a loro.

Modalità Copilot per Edge

L’aggiornamento autunnale di Copilot ha portato anche una serie di altre funzionalità, come la possibilità di coinvolgere amici nelle chat AI, il supporto per la memoria a lungo termine, i connettori per app di produttività come email e cloud storage.

Ma la grande mossa è Copilot per Edge, il browser che Microsoft sta cercando di trasformare in un browser AI completo. L’idea è che Edge possa vedere le schede, riassumere e confrontare informazioni, e agire per conto dell’utente in operazioni come prenotare hotel o compilare moduli. Questo permetterebbe a Edge di competere con altri browser AI come Atlas di ChatGPT, Comet di Perplexity, Dia e altri. E ovviamente con Chrome, il leader di mercato, il primo a integrare l’intelligenza artificiale con Gemini.