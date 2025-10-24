Copilot per Edge, il browser AI che somiglia ad Atlas di OpenAI

Nel mondo del tech, il tempismo è tutto. E quando due giganti lanciano prodotti quasi identici a distanza di quarantotto ore, o è una coincidenza cosmica, oppure qualcuno stava guardando molto attentamente cosa faceva l’altro mentre fingeva di lavorare al proprio progetto indipendente.

Microsoft ha appena rilasciato la nuova versione di Copilot per Edge, il suo browser con l’intelligenza artificiale integrata. Due giorni prima, OpenAI aveva presentato Atlas, il suo nuovo browser AI. E indovina, indovinello? Sono così simili che potrebbero essere gemelli separati alla nascita. Non parliamo di somiglianza concettuale o filosofica, ma estetica. Sembrano lo stesso prodotto con palette di colori leggermente diversa.

Microsoft risponde ad Atlas con Copilot per Edge, un browser AI quasi identico

Microsoft ha lanciato la modalità Copilot per Edge già a luglio, ma era una cosa timida, quasi sperimentale. Una barra di ricerca nelle nuove schede, navigazione vocale naturale, funzionalità di base che facevano pensare più a un progetto pilota. Era facoltativa, discreta, e francamente non ha ricevuto tutta l’attenzione che Microsoft probabilmente sperava.

L’azienda ha deciso di smettere di giocare in difesa. Mustafa Suleyman, CEO di Microsoft AI ha spiegato che la nuova modalità Copilot per Edge si sta evolvendo in un browser AI che è un compagno dinamico e intelligente. Non è più solo un browser con qualche funzione AI. No, è un compagno. Con il tuo permesso, Copilot può vedere e ragionare sulle tue schede aperte, riassumere e confrontare le informazioni e persino eseguire azioni come prenotare un hotel o compilare moduli , afferma il CEO nell’annuncio.

Le nuove funzioni di Copilot per Edge: azioni e percorsi

Microsoft ha introdotto due nuove funzioni principali: “Azioni” e “Percorsi“. Le Azioni permettono a Copilot di compilare moduli o prenotare hotel automaticamente, trasformando l’assistente da spettatore passivo a partecipante attivo. I Percorsi permettono a Copilot di tracciare le connessioni tra le schede aperte, come se stesse costruendo una mappa mentale della propria sessione di browsing.

Non è un cambiamento radicale nel prodotto, ma è stato sufficiente per mettere l’idea del browser AI al centro dell’evento di presentazione. Ecco dove la storia diventa interessante, o imbarazzante, dipende dai punti di vista. L’annuncio di Microsoft arriva due giorni dopo che OpenAI ha presentato Atlas, il suo nuovo browser. E quando li metti uno accanto all’altro, la somiglianza è… diciamo “sorprendente”.

Lo sfondo di Copilot per Edge è leggermente più scuro. C’è del testo al posto del logo. I pulsanti di chiusura e riduzione a icona seguono le convenzioni di Windows invece che di MacOS. Copilot mette la sua funzione “ride-along”, quella dove l’assistente accompagna nella navigazione, in una nuova scheda invece che in uno schermo diviso. E poi… basta. È tutto.

Sono praticamente lo stesso prodotto con una passata di vernice diversa. È come guardare due marchi di cereali al supermercato che sono chiaramente fatti nello stesso stabilimento ma venduti in scatole di colori diversi.

Naturalmente, il rilascio di Copilot era previsto da settimane, secondo Microsoft. E la nuova modalità era probabilmente in sviluppo da mesi. Nessuna delle due aziende ha inventato l’idea di un browser web assistito dall’intelligenza artificiale, quella è nell’aria da tempo. Quindi tecnicamente, nessuno ha copiato nessuno. Entrambi stavano lavorando alla stessa idea indipendentemente. È solo una coincidenza che siano arrivati allo stesso risultato visivo nello stesso periodo.

La somiglianza è funzionale

Parte della somiglianza, onestamente, è funzionale. Alle persone piacciono i browser puliti. Ci sono solo pochi modi per integrare una finestra di chatbot nella schermata “nuova scheda” senza trasformare l’interfaccia in un disastro visivo. L’architettura dell’informazione ha i suoi vincoli, e quando si lavora entro gli stessi vincoli si tende ad arrivare a soluzioni simili.

Per gli utenti finali, la differenza principale verrà probabilmente dai modelli linguistici sottostanti. OpenAI userà GPT-4 o le sue evoluzioni, Microsoft userà i modelli di OpenAI, più i propri sviluppati internamente. Quindi forse, alla fine, una piccola somiglianza visiva non cambia tutto.

È vero che i browser hanno più o meno lo stesso aspetto da anni. Chrome, Edge, Firefox, Safari, tolte le icone e qualche dettaglio, l’esperienza base è identica. Barra degli indirizzi in alto, schede, pulsanti indietro e avanti. Non c’è molto spazio per l’innovazione visiva quando il formato è così consolidato. Ma il tempismo non mente.