Truffa della tessera sanitaria: lanciato un nuovo allarme

Sono trascorse due settimane esatte dalla pubblicazione di un articolo che segnalava una truffa legata alla scadenza della tessera sanitaria e la situazione non è cambiata. Il team CERT-AGID di Agenzia per l’Italia Digitale ha appena lanciato un nuovo allarme, affermando di aver osservato una recrudescenza delle campagne di phishing che prendono di mira il documento.

Attenzione ai messaggi sulla tessera sanitaria

L’obiettivo dei criminali è quello di rubare i dati personali e bancari delle loro vittime. Lo fanno inviando un messaggio che invita ad aprire un link, reindirizzando così gli utenti a un modulo in cui inserire le informazioni. Uno dei due domini individuati ( sanitatessera[.]com ) risulta al momento disattivato, mentre l’altro ( latesserasanitaria[.]com ) è ancora operativo e continua a ospitare il modulo visibile qui sotto.

Sono ben sette le campagne di phishing a tema tessera sanitaria censite nelle ultime due settimane. I dettagli sono stati condivisi con gli addetti alla sicurezza informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute. Il rischio per i cittadini rimane però concreto, soprattutto per chi ha poca dimestichezza con il mondo online.

La dinamica è sempre la stessa: il messaggio ricevuto tramite email o SMS invita ad agire con urgenza per procedere al rinnovo del documento, affermando che la scadenza è vicina. In caso contrario, si perderebbe il diritto di accedere alle prestazioni sanitarie. Ovviamente non è così. Talvolta viene anche richiesto un pagamento per coprire le spese di spedizione.

Sfruttare la tessera sanitaria risulta particolarmente efficace per attaccare una vasta platea di utenti. La tessera è infatti ampiamente utilizzata in Italia per accedere alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ritirare farmaci prescritti tramite ricetta elettronica e per la corretta documentazione delle spese sanitarie ai fini fiscali. Risulta quindi essere un’esca ideale per i criminali, in quanto svolge un ruolo fondamentale nell’ambito sanitario ed è ampiamente utilizzata anche in altri aspetti della vita quotidiana.

Come riporta il sito di Agenzia delle Entrate, la tessera sanitaria ha sei anni di validità. Alla scadenza, quella nuova viene inviata automaticamente all’indirizzo di residenza del cittadino, senza comportare alcun costo.