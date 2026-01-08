Scadenza tessera sanitaria: attenzione alla truffa

È in corso una nuova campagna di phishing che spinge i cittadini a inserire i loro dati su un sito malevolo facendo leva sulla presunta scadenza della tessera sanitaria. Fare attenzione ai messaggi che arrivano via email e che si aprono con La tua tessera sanitaria è in scadenza imminente o simili.

Tessera sanitaria: occhio al finto messaggio

L’allarme è stato lanciato dal CERT-AGID (Computer Emergency Response Team) di Agenzia per l’Italia Digitale. Solitamente, il finto avviso include il link verso un sito esterno, nello specifico latesserasanitaria[.]com . Non aprirlo: lo abbiamo fatto noi, ecco quanto ci si trova di fronte.

La tua tessera sanitaria sta per scadere. Per garantire la continuità delle tue cure, ti consigliamo di richiederne una nuova senza indugio. In questo modo, i tuoi diritti resteranno attivi e le tue spese sanitarie continueranno a essere coperte senza interruzioni.

È un modulo da compilare inserendo dati come cognome e nome, data di nascita, indirizzo, codice postale, città, numero di telefono e indirizzo email. Neanche a dirlo, una volta inviate le informazioni finiscono nelle mani dei cybercriminali che potranno sfruttarle per truffe, furti di identità e raggiri di altro tipo.

CERT-AGID ha già chiesto la dismissione del dominio, che risulta però ancora attivo nel momento in cui scriviamo e pubblichiamo questo articolo. Da un controllo whois risulta creato ieri (7 gennaio 2026), il richiedente è nascosto.

Per informazioni a proposito della tessera sanitaria invitiamo a consultare i siti ufficiali e istituzionali.

Qualcosa di molto simile sta avvenendo con un finto sito del Ministero dell’Interno, appena scoperto. È stato messo online con l’obiettivo di trarre in inganno gli stranieri alle prese con le pratiche relative all’immigrazione, sempre per rubare loro i dati personali da utilizzare in truffe e raggiri.