VPN per un viaggio all'estero, la scelta giusta dell'estate è Surfshark

La VPN giusta per restare connessi in sicurezza durante l’estate, soprattutto durante un viaggio all’estero, è Surfsahrk, servizio che da tempo rappresenta un punto di riferimento assoluto per gli utenti.

La promozione in corso in questo momento consente l’attivazione della VPN con un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo.

L’offerta include anche 30 giorni di garanzia di rimborso ed è disponibile tramite il sito ufficiale di Surfshark, accessibile dal box qui di sotto.

La migliore VPN per l’estate 2026? Surfshark è in offerta

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN completa, sicura e illimitata, pensata per soddisfare appieno le esigenze degli utenti durante l’estate e i viaggi all’estero.Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di navigare con la crittografia del traffico dati, per accedere a Internet in sicurezza anche quando si sta utilizzando una rete non privata.

Da segnalare anche una politica no log, che azzera il tracciamento. Gli utenti che scelgono Surfshark possono sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, in modo da aggirare blocchi geografici e censure online scegliendo un server situato in un altro Paese e spostando il proprio IP. La VPN è utilizzabile da più dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati.

La promozione in corso rappresenta un’occasione ottima per accedere alla VPN: in questo momento, infatti, il piano biennale con 3 mesi extra di Surfshark è disponibile a un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per il completamento dell’attivazione online. L’offerta è valida solo per un breve periodo.