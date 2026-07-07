Caffè e cappuccio come al bar con la macchina Magnifica Evo (ricondizionata)

Se sei un amante del caffè e del cappuccino approfitta di questa promozione che ti stiamo segnalando per portarti a casa una macchina automatica a un prezzo eccellente. Stiamo parlando della Magnifica Evo (ricondizionata) che ora su eBay puoi avere a 322,90 euro, invece che 569,90 euro, inserendo il codice promozionale LUG26 al momento del pagamento.

Così facendo potrai avvalerti di un doppio sconto che ti consente di risparmiare 247 euro sul totale. E poi anche dilazionare il pagamento in tre comode rate da 113,30 euro a interessi zero con Klarna. Il prodotto è ricondizionato certificato in condizioni ottime, praticamente come nuovo e senza segni di usura, ed è perfettamente funzionante al 100%.

Magnifica Evo (ricondizionata): un’offerta straordinaria

Tra le tante caratteristiche della macchina Magnifica Evo (ricondizionata) possiamo sicuramente notare il macinacaffè integrato in acciaio che ti permette di regolare la macinatura su 13 livelli differenti in base alle tue esigenze e preferenze. La pressione da 15 bar garantisce un caffè buonissimo con crema compatta. E c’è anche l’esclusivo sistema LatteCrema Hot che ti prepara il cappuccino automaticamente e che potrai sfruttare per altre bevande.

Ha un design molto elegante e moderno con un pannello Soft Touch a colori e interfaccia intuitiva dove potrai scegliere le varie personalizzazioni come l’intensità dell’aroma del caffè, le varie ricette e la manutenzione. Potrai gustarti il caffè tradizionale, dal gusto ricco, più lungo e il cappuccino. Grazie al beccuccio con erogatore sdoppiato potrai preparare due tazzine in contemporanea per essere ancora più veloce. Inoltre è progettata per garantire una manutenzione rapida, grazie a programmi automatici, e il raccogli gocce e la griglia sono removibili e lavabili in lavastoviglie.

Approfitta anche tu di questa fantastica occasione prima che è tutto finisca. Vai adesso su eBay e acquista la tua Magnifica Evo (ricondizionata) a 322,90 euro, invece che 569,90 euro, inserendo il codice promozionale LUG26 al momento del pagamento. Concludi l’ordine subito e potrai riceverla a casa tua in pochi giorni senza costi extra.