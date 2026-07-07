 Pavimenti splendenti senza alzare un dito con il roborock QV 35A (-49%)
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Pavimenti splendenti senza alzare un dito con il roborock QV 35A (-49%)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti roborock QV 35A, con stazione di svuotamento automatico inclusa, è tuo a meno di 300€.
Pavimenti splendenti senza alzare un dito con il roborock QV 35A (-49%)
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Il robot aspirapolvere e lavapavimenti roborock QV 35A, con stazione di svuotamento automatico inclusa, è tuo a meno di 300€.
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Smetti di preoccuparti della pulizia dei pavimenti di casa. Approfitta di questa promozione che trovi solo su Amazon per mettere le mani su un robot aspirapolvere e lavapavimenti eccezionale a un ottimo prezzo. Se fai alla svelta puoi acquistare il roborock QV 35A a soli 299,99 euro, invece che 589,99 euro.

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roborock QV 35A: un best buy assoluto a questo prezzo

Il roborock QV 35A offre caratteristiche eccezionali e ti permette di risparmiare tempo garantendo pavimenti splendenti. Offre un’aspirazione potente da 8000 Pa in grado di raccogliere anche i detriti e le briciole senza battere ciglio. Inoltre la spazzola principale ha una struttura anti-groviglio con spazzole laterali che raccolgono lo sporco anche lungo il battiscopa e negli angoli più difficili.

roborock-qv-35a

Tramite i pannetti rotanti da 200 giri/min e a un flusso dell’acqua regolabile su 30 livelli è in grado di lavare il pavimento mentre lo aspira, così che non dovrai alzare un dito. È dotato di una navigazione molto precisa con mappatura PreciSense LiDAR che scansiona le stanze a 360° e crea mappe dettagliate multipiano fino a 4 livelli. E poi c’è la stazione di svuotamento automatico che tra le altre cose lava i pannetti, li asciuga, svuota la polvere, riempie il serbatoio d’acqua e ovviamente ricarica il robot.

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Pubblicato il 7 lug 2026

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7 lug 2026
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