xAI diventa SpaceXAI: nuovo nome, stessa megalomania...

Cinque mesi dopo la fusione tra SpaceX e xAI, il rebranding è ufficiale: xAI non esiste più come entità separata. Si chiama SpaceXAI. Nuovo logo, nuovo nome sull’account X, nuovo branding sul sito web. Elon Musk ha fuso razzi, intelligenza artificiale e social media in un’unica entità da 2,1 trilioni di dollari.

Per chi tiene il conto: SpaceXAI possiede SpaceX (razzi), Starlink (internet satellitare), xAI (Grok e modelli AI), X (il social network ex Twitter) e presto, se i report del WSJ sono corretti, un telefono AI con sistema operativo proprietario. Un uomo. Un’azienda. Razzi, satelliti, AI, social media, e forse telefoni.

Da Twitter a X a xAI a SpaceXAI

SpaceX ha acquisito xAI a febbraio. Musk ha giustificato la fusione con la solita modestia: La domanda globale di elettricità per l’AI semplicemente non può essere soddisfatta con soluzioni terrestri. Spostare le operazioni dei data center nello spazio è l’unica soluzione logica.

SpaceXAI vuole costruire data center orbitali. SpaceX ha già depositato una domanda alla FCC per lanciare un milione di satelliti per un data center spaziale, prima ancora che la fusione fosse annunciata. Un ingegnere aeronautico irlandese ha appena spiegato in un video con IEEE Spectrum perché l’idea è stupida, ma i dettagli ingegneristici non hanno mai fermato le valutazioni di Borsa.

I numeri

SpaceXAI è approdata in Borsa a giugno, con le azioni che hanno chiuso a 161 dollari e una valutazione complessiva di 2,1 trilioni di dollari. Il nuovo marchio non compare ancora nei documenti finanziari ufficiali, ma il sito di xAI mostra già il logo e il nuovo nome.

Per contestualizzare: 2,1 trilioni è quasi il doppio della valutazione di Saudi Aramco. È più di quanto valgano Apple o Microsoft singolarmente in alcuni momenti. E una parte significativa di quella valutazione si basa sulla promessa di data center nello spazio, che gli esperti dicono essere impossibili con la tecnologia attuale.

Il social network dentro l’azienda spaziale

xAI aveva acquisito X (ex Twitter) nel 2025. Con il rebranding, il social network è ora sotto il marchio SpaceXAI. SpaceX ha ancora un account separato su X per veicoli spaziali, design e lanci, ma la proprietà è la stessa.

Il cerchio è completo: Musk ha comprato Twitter, lo ha rinominato X, lo ha fuso con xAI, e xAI è stata fusa con SpaceX. Il social network dove si discute di razzi è ora di proprietà dell’azienda che costruisce i razzi. Il chatbot Grok che genera risposte sul social network è ora parte dell’azienda che lancia i satelliti. E tutto si chiama SpaceXAI.