Vai all'estero con Maya Mobile e dimenticati del roaming

Ti prepari per viaggiare all’estero e sai che al tuo arrivo dovrai acquistare una SIM locale per rimanere connesso a internet? Risolvi in anticipo questo problema affidandoti a Maya Mobile, un servizio che ti permette di avere una eSIM direttamente nel tuo smartphone con un piano dati dedicato al paese che ti prepari a visitare. E, attivandolo prima di partire, sarà già pronto all’uso.

Maya Mobile: scopri l’eSIM che ti risolve un gran problema

Maya Mobile dispone di piani che offrono dati illimitati, puoi navigare senza preoccuparti di esaurire i GB a tua disposizione: funziona in oltre 200 destinazioni in tutto il mondo, assicurando che tu possa rimanere connesso ovunque tu vada.

L’installazione e l’attivazione della eSIM sono semplici e rapide. Basta scansionare un codice QR e la eSIM sarà pronta all’uso, senza complicazioni. Compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi i più recenti modelli di iPhone e Samsung, sarà facilissimo integrarlo nel tuo sistema, a patto che il tuo smartphone abbia questa funzione.

I prezzi poi sono generalmente più bassi rispetto alle tariffe di roaming offerte dalle compagnie telefoniche tradizionali: ti risparmi la fatica di cercare una SIM locale, ma anche del denaro che potrai felicemente reindirizzare in altre spese di viaggio.

Maya Mobile ti risolve il problema più annoso di quando si tratta di viaggiare all’estero: scopri adesso tutti i piani disponibili per te.