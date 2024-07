SCONTO 800€ per il notebook gaming di Lenovo (affare)

Lenovo IdeaPad Gaming 3 è in sconto di 800 euro su Amazon e già questo sarebbe sufficiente per correre ad approfittare dell’offerta a tempo (che non sappiamo fino a quando rimarrò disponibile. Il notebook, progettato per chi non accetta compromessi durante l’esecuzione dei giochi, scende così al suo prezzo minimo storico.

L’offerta di Amazon su Lenovo IdeaPad Gaming 3

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11. Ci sono anche tre mesi di abbonamento inclusi per i servizi Xbox Game Pass ed EA Play. Al centro dell’esperienza c’è il display da 16 pollici con risoluzione 2560×1600 pixel e frequenza di aggiornamento che raggiunge i 165 Hz, per una fluidità sempre impeccabile.

A livello di specifiche tecniche, abbiamo a che fare con un mostro di potenza. Il processore Intel Core i7-12650H è affiancato dalla scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di memoria GDDR6 dedicata oltre che da 16 GB di RAM e da un’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione. Completano la dotazione i moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 per la connettività e una gamma completa di porte. Nulla è lasciato al caso nemmeno sul fronte del design, come dimostrano l’elegante finitura Onyx Grey della scocca e la tastiera retroilluminata in dotazione. Qui, non ci spingiamo oltre, ma puoi trovare tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Grazie allo sconto di 800 euro (-44%) rispetto al listino applicato in automatico, in questo momento puoi acquistare il notebook Lenovo IdeaPad Gaming 3, nella configurazione appena descritta, al prezzo finale di 999 euro. Come già segnalato, si tratta di un’offerta a tempo, che potrebbe scadere da un momento all’altro: se sei interessato, approfittane ora.

È venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani se lo ordini subito.