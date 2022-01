Perseverance ripeterà il sesto carotaggio

Gli ingegneri della NASA hanno pianificato una serie di operazioni che dovrebbero consentire la rimozione dei detriti di roccia dal carosello di Perseverance. Il piano prevede varie fasi: scatto di alcune foto del terreno nelle vicinanze, rotazione del carosello e nuovo carotaggio della roccia Issole.

La raccolta del quinto campione di roccia (sesto considerando il primo tentativo fallito) è avvenuta il 29 dicembre 2021, ma la procedura di immagazzinamento del contenitore all'interno del rover è stata interrotta dalla presenza di alcuni detriti all'ingresso del carosello, come si può vedere nell'immagine.

Gli ingegneri della NASA hanno quindi iniziato a studiare le possibili soluzioni, effettuando vari test sulla Terra. Dopo circa una settimana è stata implementata una strategia che dovrebbe consentire la risoluzione del problema. Innanzitutto, il 12 gennaio è stata scattata una foto del terreno nelle vicinanze di Perseverance (visibile all'inizio dell'articolo). L'immagine verrà confrontata con le foto scattate al termine delle due rotazioni del carosello, una piccola e una più grande. Questa operazione dovrebbe causare la caduta dei detriti sul terreno marziano.

I’ve got a plan for getting rid of the pebbles that blocked my last sample tube handoff. With luck, they should drop through to the ground below. Here’s a “before” photo of where they might land. Stay tuned. #SamplingMars

