Perseverance raccoglie il quinto campione di roccia

Perseverance ha raccolto il quinto campione di roccia marziana. Come nelle altre quattro occasioni, il successo dell'operazione di carotaggio è stata confermata dalla foto scattata con la Mastcam-Z. Questa è una delle numerose immagini che gli utenti trovano nell'archivio della NASA e che possono votare con un like. L'agenzia spaziale ha pubblicato un post per descrivere i tipi di roccia che il rover ha incontrato lungo il suo percorso.

Il rover ha fallito il primo tentativo, in quanto la prima roccia scelta (Roubion) non aveva la consistenza giusta. Il primo campione è stato effettivamente raccolto all'inizio di settembre, in seguito al carotaggio della roccia denominata Rochette. Pochi giorni dopo è stato raccolto un secondo campione dalla stessa roccia.

Altri due campioni sono stati “estratti” dalla roccia denominata Brac. La NASA ha quindi scelto un'altra roccia (Robine) e Perseverance ha prelevato il quinto campione. Non è noto quando verrà effettuato il sesto carotaggio (probabilmente nella stessa roccia). L'agenzia spaziale statunitense ha fornito alcuni interessanti dettagli sui tipi di roccia trovati dal rover.

Got another one! My latest rock core is from this target we’re calling “Robine.” Still some processing to do to get this one capped and sealed, but so far so good for another round of #SamplingMars.

