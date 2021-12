Perseverance, guarda e vota le migliori foto da Marte

Il 2021 è stato un anno estremamente intenso per il rover Perseverance. Mentre sul pianeta Terra si combatteva la battaglia contro il Covid, infatti, il robot inviato dalla NASA sul Pianeta Rosso ha continuato a cercare luoghi interessanti da poter analizzare ed ha inviato sul nostro pianeta una lunghissima trafila di scatti (se ne contano in questo momento 799 disponibili al download) che ritraggono la superficie marziana.

La NASA ha messo in fila i migliori scatti, consentendo così a chiunque di poterli votare per trovare i più rilevanti, quelli che hanno più affascinato e solleticato la fantasia di noi terrestri:

My passion for rock collecting is matched only by my love of photography. Thanks for voting on your favorite new images each week – looking forward to many more to come!

📷 View and “like” photos: https://t.co/L6lhCNdqWq

🗓 Image of the Week gallery: https://t.co/jQbq9rXW53 pic.twitter.com/bwdGp5UxKq

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) December 22, 2021