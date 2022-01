Perseverance raccoglie il sesto campione di roccia

Perseverance ha raccolto il sesto campione di roccia marziana. Il carotaggio è stato effettuato con successo a fine dicembre 2021, ma il trasferimento del contenitore all'interno del rover per l'immagazzinamento è stato interrotto da un'anomalia segnalata dai sensori. La presenza di alcuni frammenti di roccia hanno bloccato l'operazione. Gli ingegneri della NASA devono ora trovare una soluzione.

Il sesto campione è stato raccolto dalla roccia denominata Issole, come si può vedere nell'immagine all'inizio dell'articolo. Tuttavia, durante la procedura di “caching” nella pancia del rover, i sensori hanno segnalato un problema. L'anomalia è stata rilevata durante la fase “Coring Bit Dropoff”, quando la punta del trapano con il contenitore (e il campione al suo interno) viene guidato verso il carosello, ovvero il sistema usato per immagazzinare il contenitore.

I recently captured my sixth rock core and have encountered a new challenge. Seems some pebble-sized debris is obstructing my robotic arm from handing off the tube for sealing/storage. More images and data to come. #SamplingMars takes perseverance.

Blog: https://t.co/flabIslR21 pic.twitter.com/sfaxuu0HNG

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) January 8, 2022