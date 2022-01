Ingenuity: 19esimo e primo volo del 2022 su Marte

Ingenuity è pronto per il primo volo marziano del 2022 (il 19esimo da quando è arrivato sul Pianeta Rosso insieme al rover Perseverance). In base alle informazioni comunicate dalla NASA, il decollo dell'elicottero è previsto per oggi. La zona di destinazione era stata fotografata durante il nono volo effettuato all'inizio di luglio 2021.

Continua la missione di Ingenuity

La missione di Ingenuity è raggiungere il delta del fiume che miliardi di anni fa aveva formato il lago all'interno del cratere Jezero. L'elicottero fornirà informazioni importanti che serviranno per pianificare il percorso di Perseverance. Ingenuity sorvolerà il bacino della regione South Seitah, attraverserà una cresta rocciosa e atterrerà sull'altopiano principale. La zona di arrivo è vicina a quella dell'ottavo volo. Le immagini scattate dalla fotocamera a colori RTE (Return-To-Earth) durante il nono volo hanno permesso di individuare un'area sicura per l'atterraggio.

Il 19esimo volo durerà circa 100 secondi. L'elicottero coprirà 63 metri, volando ad una velocità di 1 m/s (3,6 Km/h) ad un quota massima di 10 metri. Il volo è breve (il terzo per coprire la stessa distanza del nono volo in direzione opposta) perché non ci sono molti siti di atterraggio adatti. Inoltre la bassa densità atmosferica durante l'estate marziana ha costretto gli ingegneri ad aumentare la velocità di rotazione delle eliche con un conseguente aumento dei consumi.

A causa della mancanza di rocce (il terreno è sabbioso), il sistema di navigazione ha rilevato l'assenza di punti di riferimento durante il 18esimo volo. Verranno quindi modificati i parametri relativi alla sicurezza per evitare che il 19esimo volo si interrompa prima del previsto con un atterraggio prematuro.