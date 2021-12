Ingenuity: novità per la telemetria del 18esimo volo

Durante il 17esimo volo di Ingenuity ci sono stati alcuni problemi di comunicazione tra l'elicottero e il rover Perseverance, dovuti alla topografia del terreno. La NASA ha comunicato che per il 18esimo volo, programmato per ieri (al momento non è noto se ha avuto successo), sono state apportate alcune modifiche software per garantire una maggiore affidabilità del segnale.

Ingenuity ha volato per oltre 30 minuti

I piani originari prevedevano solo cinque voli dimostrativi. In seguito al successo ottenuto, la NASA ha deciso di utilizzare l'elicottero come supporto aereo di Perseverance, dando inizio alla missione operativa. Con il 17esimo volo del 5 dicembre sono stati superati i 30 minuti (per l'esattezza 30 minuti e 48 secondi). Ingenuity ha coperto finora 3.592 metri, volando ad un altezza massima di 12 metri e raggiungendo una velocità massima di 5 m/s (18 Km/h).

⏱#MarsHelicopter has flown a total of 30 minutes on the Red Planet! The rotorcraft reached this milestone after its 17th flight. Now, Ingenuity is gearing up to add 125 seconds to that airtime with Flight 18, which is set for no earlier than Dec. 15. https://t.co/NnHEmKPTyg pic.twitter.com/fBy3v8u0C8 — NASA JPL (@NASAJPL) December 16, 2021

Durante la fase discendente del 17esimo volo, l'elicottero ha perso il contatto radio con il rover. Gli ingegneri della NASA hanno dovuto attendere fino al 10 dicembre per avere la conferma che Ingenuity è ancora in perfetta salute. Una piccola collina aveva interrotto le comunicazioni tra l'elicottero e Perseverance (che riceve i dati e li invia sulla Terra).

Il 18esimo volo è stato programmato per ieri. Al momento non è noto se è stato effettuato e se è stato completato con successo. Ingenuity doveva volare per circa 125 secondi verso i confini settentrionali della regione Seitah, coprendo circa 230 metri alla velocità massima di 2,5 m/s (9 Km/h).

Per avere la certezza di mantenere il collegamento radio con il rover fino all'atterraggio, la NASA ha modificato la sequenza di volo per ridurre la velocità di trasmissione dei dati. Nelle prossime ore dovrebbero essere divulgati i dettagli sul 18esimo volo.