Ingenuity vola per la 17esima volta su Marte

Ingenuity ha completato con successo anche il 17esimo volo su Marte. Si tratta del terzo volo programmato dalla NASA per riportare l'elicottero al punto di atterraggio. Durante il tragitto ci sono stati tuttavia alcuni problemi di comunicazione con Perseverance. Il rover ha il compito di inviare i dati della telemetria verso il JPL (Jet Propulsion Laboratory) dell'agenzia spaziale statunitense.

Il volo è stato effettuato domenica 5 dicembre. Ingenuity ha percorso 187 metri in direzione nordest, volando ad una quota massima di 10 metri per circa 117 secondi. Per tornare al Wright Brothers Field nella zona denominata Octavia E. Butler è necessario sorvolare la regione Seitah del cratere Jezero, quindi ci sono diversi rischi associati al tipo di terreno, senza dimenticare il problema della minore densità atmosferica che ha costretto ad aumentare la velocità di rotazione delle eliche.

Durante la fase di discesa, quando Ingenuity si trovava ad una quota di circa 3 metri, il collegamento radio tra l'elicottero e Perseverance si è interrotto. Dopo aver osservato la posizione dei due veicoli spaziali e la topografia del terreno, gli ingegneri della NASA hanno scoperto il motivo della perdita di segnale.

Ingenuity has flown 17 times! After a successful traverse to the northeast, the radio comms link between Ingenuity & @NASAPersevere was disrupted during landing. The rover later received telemetry suggesting Ingenuity is healthy & it’s an understood issue. https://t.co/kMsmivTckn pic.twitter.com/yep1mHI1GD

— NASA JPL (@NASAJPL) December 8, 2021