Ingenuity vola per la 14esima volta, ma è un test

Come promesso a fine settembre, la NASA ha ripreso contatto con Ingenuity al termine della congiunzione solare. L'elicottero ha effettuato il suo 14esimo volo marziano, ma stavolta si è trattato di un test per verificare il funzionamento delle eliche con una maggiore velocità di rotazione.

Ingenuity doveva effettuare solo cinque voli dimostrativi. Il successo ottenuto ha spinto la NASA a pianificare i successivi voli operativi, trasformando l'elicottero in un compagno di viaggio del rover Perseverance. Gli ingegneri dell'agenzia spaziale statunitense hanno dovuto quindi “rifare i calcoli”, tenendo conto che la diminuzione della densità atmosferica richiederà un aumento della velocità di rotazione delle eliche per evitare lo stallo aerodinamico.

Il test a 2.800 rpm “a terra” è stato eseguito con successo, ma prima di quello a 2.700 rpm è stata riscontrata un'anomalia che ha obbligato la NASA a posticipare il volo al termine della congiunzione solare. Lo scorso 22 ottobre è stato effettuato un breve test a 50 rpm, mentre ieri Ingenuity ha completato il 14esimo volo (solo un piccolo “salto”) con una velocità maggiore di rotazione (non sono noti gli rpm).

✅ Flight No. 14

The #MarsHelicopter successfully performed a short hop in its current airfield to test out higher rpm settings so it can fly in lower atmospheric densities on the Red Planet. This test also leaves the team room for an rpm increase if needed for future flights. pic.twitter.com/bYCMgnrTyz

— NASA JPL (@NASAJPL) October 25, 2021