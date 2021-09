Ingenuity supera il test di rotazione a 2800 rpm

Come spiegato in precedenza, la diminuzione della densità atmosferica su Marte richiede un incremento della velocità di rotazione delle eliche. Solo in questo modo Ingenuity riuscirà a volare di nuovo. La NASA ha comunicato che il test a 2.800 rpm è stato superato, ma il quattordicesimo volo, previsto per il 18 settembre, è stato cancellato a causa di un problema tecnico.

Ingenuity tornerà a volare dopo metà ottobre

L'agenzia spaziale statunitense ha effettuato il test ad alta velocità il 15 settembre con l'elicottero a terra. Le eliche di Ingenuity hanno raggiunto i 2.800 rpm, senza evidenziare malfunzionamenti. I dati ricevuti dalla NASA hanno confermato l'assenza di risonanza (che può danneggiare le parti meccaniche). Con il 14esimo volo, previsto per il 18 settembre, Ingenuity doveva raggiungere una quota di 5 metri per testare la rotazione delle eliche a 2.700 rpm.

Ciò non è avvenuto perché, durante la fase di pre-volo, il software di bordo ha rilevato un'anomalia in due dei sei servomotori che regolano il beccheggio delle eliche. Dato che è stata rilevata un'oscillazione superiore a quella di sicurezza, il software ha annullato il volo.

Gli ingegneri della NASA non hanno ancora scoperto la causa del problema (si ipotizza l'usura dei componenti), quindi è necessaria un'analisi più approfondita nelle prossime settimane. Ciò significa che il 14esimo volo di Ingenuity è stato rimandato a metà ottobre, al termine della congiunzione solare.

The #MarsHelicopter performed a record-breaking high-speed spin test on Sept. 15 but required some "servo-wiggle" tests since then. That means flight 14 will wait until after Mars solar conjunction ends in mid-October. Read what the team has been doing: https://t.co/IC4W3xgSV9 pic.twitter.com/DvgqEzdvMg — NASA JPL (@NASAJPL) September 29, 2021

Tra il 2 e il 16 ottobre, Marte si troverà dietro il Sole, per cui non è possibile inviare e ricevere comandi. Ingenuity e Perseverance verranno configurati per comunicare tra loro una vola a settimana (l'elicottero si trova a circa 175 metri di distanza dal rover).

Ovviamente anche gli altri oggetti spaziali si prenderanno “due settimane di ferie”. La NASA ha pubblicato le attività che eseguiranno Perseverance, Ingenuity, il rover Curiosity, il lander InSight e i tre orbiter Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter e MAVEN.