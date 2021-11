Ingenuity inizia il viaggio di ritorno (15esimo volo)

Il viaggio di ritorno non è ovviamente quello verso la Terra (l'elicottero rimarrà per sempre su Marte), ma quello verso il punto in cui è atterrato a febbraio insieme al rover Perseverance. La NASA ha fornito i dettagli del quindicesimo volo effettuato ieri pomeriggio da Ingenuity. Come è noto, l'agenzia spaziale dovrà incrementare la velocità di rotazione delle eliche per compensare la minore densità atmosferica del pianeta rosso.

Il quattordicesimo volo, effettuato il 24 ottobre, è servito solo per verificare la possibilità di aumentare la velocità di rotazione delle eliche fino a 2.700 rpm. Leggendo il “flight log” sul sito ufficiale si scopre che Ingenuity ha volato per circa 23 secondi, raggiungendo una quota di 5 metri ed effettuando uno spostamento laterale di 2 metri.

Dopo aver superato il test, l'elicottero è pronto per affrontare una serie di 4-7 voli che lo porteranno fino al Wright Brothers Field nel sito di atterraggio Octavia E. Butler. Attualmente Ingenuity si trova nella regione Seitah a pochi metri di distanza da Perseverance.

Con il 15esimo volo (circa 130 secondi), l'elicottero percorrerà circa 406 metri ad una quota di 12 metri e una velocità di 5 m/s per raggiungere la regione Raised Ridges. Si tratta della terza maggiore distanza, dopo i 625 metri del nono volo e i 450 metri del 12esimo volo.

Lungo il percorso verranno scattate 10 foto con la fotocamera a colori da 13 megapixel (una verso sud-ovest e nove verso nord-ovest). Nelle prossime ore sapremo se il 15esimo volo è stato completato con successo. Nel frattempo, Perseverance ha trovato alcune rocce stratificate che potrebbero essere scelte per un nuovo carotaggio.

Get a load of these layers! I’m getting out my abrading tool to take a look inside.

Layered rocks like this often form in water, and can hold clues about what their environment used to be like. Let’s see if this would be another good place for #SamplingMars. pic.twitter.com/2CYc4xF6nq

