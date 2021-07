Ingenuity pronto per il decimo volo su Marte

Mentre il rover Perseverance si prepara a raccogliere il primo campione di roccia marziana, la NASA ha svelato i dettagli del decimo volo di Ingenuity. L'elicottero sorvolerà l'area denominata Raised Ridges, della quale era stata scattata una foto durante il volo precedente. La missione è programmata per oggi.

Ingenuity: dettagli del decimo volo

L'area Raised Ridges, che si trova a circa 50 metri sud-sudovest dalla posizione attuale, viene considerata molto interessante e potrebbe essere visitata dal rover in futuro. Il decimo volo sarà il più complesso in termini navigazione e prestazioni, in quanto Ingenuity raggiungerà un altitudine di 12 metri (nuovo record) e seguirà un percorso con “10 fermate”, come si può vedere nell'immagine.

Nei punti ravvicinati (2-3, 4-5, 6-7 e 8-9) verranno scattate immagini con la fotocamera RTE (Return To Earth) a colori da 13 megapixel che successivamente diventeranno immagini stereoscopiche. Al termine del volo, che durerà circa 165 secondi, l'elicottero atterrerà in una nuova zona (quasi certamente verrà assegnato il nome Airfield G).

Ingenuity ha percorso in totale 1.605 metri, volando per circa 842 secondi. La NASA sottolinea che sono state superate abbondantemente le previsioni. L'elicottero doveva infatti effettuare solo 5 voli. In seguito al successo ottenuto, l'agenzia spaziale statunitense ha deciso di passare dalla fase dimostrativa a quella operativa (supporto aereo per il rover Perseverance).

L'elicottero ha ricevuto anche due aggiornamenti software per risolvere i problemi riscontrati durante i voli precedenti. Finora sono state scattate 43 immagini a colori e 809 immagini in bianco e nero.