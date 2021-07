Ingenuity: immagini scattate durante il nono volo

Dopo aver fornito i dettagli relativi al nono volo avvenuto il 5 luglio, la NASA ha pubblicato alcune spettacolari immagini scattate dalla fotocamera a colori di Ingenuity. Queste foto saranno di grande aiuto al team che gestisce Perseverance, in quanto più dettagliate di quelle usate finora per stabilire il percorso ottimale del rover.

Ingenuity mostra la superficie di Marte

A partire dal sesto volo, Ingenuity è stato utilizzato come supporto per il rover. L'elicottero svolge ora missioni esplorative per identificare eventuali ostacoli lungo il tragitto seguito da Perseverance. Uno di essi è proprio la regione chiamata Seitah, in quanto è formata da dune sabbiose che possono rappresentare un serio pericolo per il rover. Le immagini a colori scattate da Ingenuity mostrano più dettagli di quelle scattate dalla fotocamera HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) del Mars Reconnaissance Orbiter. Questa è una foto delle dune sabbiose:

Perseverance pesa circa 2 tonnellate, quindi rimarrebbe quasi certamente “impantanato”. Inoltre, il sistema di navigazione automatico del rover non può rilevare la sabbia, per cui è sempre necessario individuare zone che devono essere evitate. Nella seguente immagine è visibile invece un'area denominata Raised Ridges:

La NASA ipotizza che qui si possano trovare segni di vita del passato. È previsto quindi il prelievo di alcuni campioni che verranno riportati sulla Terra con una futura missione. Grazie alle immagini, i piloti del rover individueranno il percorso migliore.