Ingenuity è pronto per il sedicesimo volo su Marte

Continua l'avventura marziana del compagno di viaggio del rover Perseverance. La NASA ha comunicato i dettagli del sedicesimo volo di Ingenuity che, in base ai piani attuali, è programmato per sabato 20 novembre. Dopo aver esaminato i dati del 15esimo volo, l'agenzia spaziale statunitense ha confermato la velocità di rotazione delle eliche (2.700 rpm) necessaria per compensare la minore densità atmosferica di Marte.

Continua il viaggio di ritorno

Come è noto, la NASA ha pianificato una serie di voli per riportare l'elicottero al punto di atterraggio del mese di febbraio, ovvero il Wright Brothers Field nella zona denominata Octavia E. Butler. Durante il 15esimo volo del 6 novembre sono state scattate diverse foto a colori, come quella all'inizio dell'articolo.

Il 16esimo volo sarà più breve. Ingenuity coprirà una distanza di circa 116 metri in circa 109 secondi e raggiungerà una quota di 12 metri, volando a 1,5 m/s (5,4 Km/h). L'elicottero atterrerà (o meglio ammarterà) ai confini della zona denominata South Seitah, visibile nell'immagine. L'elicottero scatterà 13 foto a colori verso sudovest, quindi in direzione opposta a quella di volo.

Dato che la zona da sorvolare è più rocciosa, la NASA ha deciso di coprire una distanza breve per evitare che l'algoritmo di navigazione introduca un errore eccessivo, portando l'elicottero fuori “bersaglio”. Se tutto andrà come previsto, prima del volo 17 verrà effettuato un aggiornamento software per aggiungere nuova capacità di navigazione. Questo è il flight log che indica tutti i voli effettuati tra il 19 aprile e il 6 novembre.