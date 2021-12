L'incredibile 2021 della NASA in 11 minuti [VIDEO]

Siamo atterrati su Marte con Perseverance. Abbiamo volato su Marte con un drone. Abbiamo sfiorato lo spazio intorno al Sole. Abbiamo visto viaggiare nello Spazio i primi turisti oltre agli astronauti. Se non vi basta tutto ciò per emozionarvi, allora lo Spazio non fa per voi. In caso contrario, riempitevi gli occhi con questi 11 minuti di meraviglia tecnologica messi insieme dalla NASA:

E non finisce qui: il più incredibile telescopio mai sviluppato (James Webb) è pronto a viaggiare nello spazio con lancio previsto nel giorno di Natale. Il 2021 è stato l'inizio di un viaggio destinato a portarci lontano, molto più lontano di quanto l'uomo sia mai arrivato.