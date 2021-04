Primo volo Ingenuity: lunedì 19 ore 9:30

La NASA ha comunicato la nuova data scelta per il primo test di volo di Ingenuity, il piccolo elicottero drone portato su Marte dal rover Perseverance. Gli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory (JPL) hanno deciso di fare un tentativo, cambiando solo alcuni comandi della sequenza di volo. Lo storico evento potrà essere seguito in live streaming dalle ore 12:30 di lunedì 19 aprile.

Primo volo Ingenuity: domani alle 9:30

Ingenuity è arrivato su Marte il 18 febbraio insieme al rover Perseverance (era nascosto sotto la sua pancia). L’elicottero è stato posizionato sulla superficie del pianeta rosso il 4 aprile. Gli ingegneri della NASA hanno quindi testato il funzionamento dei vari componenti, tra cui le due eliche in fibra di carbonio. Il primo volo, previsto per l’11 aprile, era stato posticipato al 14 aprile per un problema software. Ma la data non è stata rispettata perché serviva un aggiornamento software.

Nell’ultima settimana sono state studiate due soluzioni. Quella più affidabile, che prevede la modifica e reinstallazione del software di controllo del volo, rappresenta la soluzione di backup. Il software è stato già trasmesso a Perseverance che a sua volta lo invierà all’elicottero, ma solo se la prima soluzione non funzionerà.

Gli ingegneri hanno infatti deciso di cambiare solo il codice che gestisce il timing della transizione dalla modalità “pre-volo” alla modalità “volo”. La NASA sottolinea che il primo tentativo potrebbe fallire, ma non ci saranno conseguenze per Ingenuity (se la transizione non verrà completata, l’elicottero non decollerà).

Il test di volo è previsto per le ore 9:30 di lunedì. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming su YouTube a partire dalle ore 12:15.