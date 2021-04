Ingenuity, serve un aggiornamento software

Il primo volo dell’elicottero è stato ulteriormente posticipato. La NASA ha comunicato che per risolvere il problema rilevato durante il test di rotazione ad alta velocità è necessario un aggiornamento software. Occorre pertanto effettuare una serie di operazioni prima di fissare una nuova data. Ingenuity è comunque funzionante e rimane in attesa dei comandi dal JPL (Jet Propulsion Laboratory).

Su Ingenuity non è installato Windows 10, ma anche l’elicottero funziona grazie al software. Dopo aver esaminato i dati ricevuti da Marte, gli ingegneri del JPL hanno considerato e testato varie soluzioni per risolvere il problema che si è verificato quando il computer di bordo ha tentato di effettuare il passaggio dalla modalità “pre-volo” alla modalità “volo”.

La soluzione scelta prevede la modifica del software di controllo del volo e il successivo upload. L’aggiornamento modificherà il processo di avvio dei due controller di volo, consentendo all’hardware e al software di passare in sicurezza allo stato di volo. Dato che il processo di validazione richiede tempo, la NASA non può ancora comunicare la data del nuovo test di rotazione ad alta velocità e quindi quella del primo volo marziano.

#MarsHelicopter update: Ingenuity is healthy, but it needs a flight software update. While the development of the software is straightforward, validating and uplinking it will take time. We will set a new flight date next week. https://t.co/b0MzMIPGKz pic.twitter.com/R2wYKaCxqY

— NASA JPL (@NASAJPL) April 13, 2021