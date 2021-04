Perseverance: Ingenuity tocca il suolo di Marte

Ingenuity ha toccato la superficie di Marte. Il rover Perseverance ha completato la complessa operazione di sgancio e ora la NASA si prepara allo storico primo volo previsto per l’11 aprile. Il piccolo elicottero riceverà istruzioni dalla Terra e decollerà in maniera autonoma.

Ingenuity pronto per volare su Marte

Dopo un viaggio di 471 milioni di chilometri, in compagnia di Perseverance, Ingenuity è stato posizionato dal rover nell’area scelta per il volo marziano all’interno del cratere Jezero. L’elicottero drone era fissato nella parte inferiore e protetto da un scudo termico (rimosso il 21 marzo). Dopo una rotazione di 90 gradi sono state aperte le quattro gambe e successivamente ricaricata la batteria. Il rover ha infine lasciato cadere Ingenuity da circa 10 centimetri di altezza e si è allontanato, come si può vedere nell’immagine allegata al tweet.

#MarsHelicopter touchdown confirmed! Its 293 million mile (471 million km) journey aboard @NASAPersevere ended with the final drop of 4 inches (10 cm) from the rover's belly to the surface of Mars today. Next milestone? Survive the night. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/XaBiSNebua — NASA JPL (@NASAJPL) April 4, 2021

La carica della batteria servirà per alimentare il sistema di riscaldamento interno. L’elicottero dovrà sopravvivere circa una settimana alle rigide temperature della notte marziana (fino a -130° C). La batteria verrà ora ricaricata dall’energia solare tramite il pannello fotovoltaico montato sulla parte superiore di Ingenuity. Per non sprecare preziosa energia il termostato è stato impostato a circa -15°C.

Gli ingegneri attenderanno ora una risposta positiva dall’elicottero (i dati sono inviati a Perseverance e quindi verso la Terra). Successivamente verranno sbloccate le pale del rotore ed effettuati i test per motori e sensori. Il primo volo è previsto non prima dell’11 aprile. Ingenuity rimarrà in aria per un massimo di 30 secondi ad un’altezza di 3 metri e atterrerà di nuovo su Marte. Verranno effettuati altri quattro tentativi in 30 giorni, se tutto procederà secondo i piani. L’elicottero avrà quindi completato la sua missione e rimarrà sul pianeta rosso per l’eternità.