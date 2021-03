NASA: Ingenuity pronto a volare su Marte

La NASA ha comunicato i dettagli relativi al primo volo marziano di Ingenuity, l’elicottero drone attualmente fissato sotto la pancia di Perseverance. Il rover arriverà presto nell’area già individuata e inizierà la lunga procedura che porterà al decollo previsto per l’inizio di aprile.

Ingenuity pronto al decollo su Marte

Gli ingegneri della NASA hanno trovato una zona pianeggiante per il decollo e l’atterraggio di Ingenuity all’interno del cratere Jezero. Riuscire a far volare l’elicottero è una sfida piuttosto complicata, considerato che la gravità su Marte è un terzo di quella terrestre, la densità dell’atmosfera è circa l’1% di quella terrestre e la temperatura raggiunge i -90° C.

Lo scudo che protegge l’elicottero è stato già rimosso il 21 marzo scorso. La procedura completa che permetterà di posizionare Ingenuity sulla superficie del pianeta rosso richiederà oltre sei giorni. L’elicottero deve essere ruotato di 90 gradi e devono essere aperte le quattro gambe. Successivamente Perseverance ricaricherà la batteria a sei celle di Ingenuity. Il rover depositerà l’elicottero sul terreno e si allontanerà. Ciò permetterà di ricaricare le batterie tramite il pannello solare.

Al termine dei test pre-volo, Ingenuity riceverà le istruzioni dalla Terra, decollerà in maniera autonoma, rimarrà in aria per 30 secondi ad un’altezza di 3 metri e atterrerà di nuovo su Marte. Nei giorni successivi l’elicottero invierà sulla Terra (tramite Perseverance) i dati e le immagini scattate con le due fotocamere inferiore e frontale. Sono previsti altri quattro test di volo, ma tutto dipenderà dal successo del primo.