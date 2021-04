Ingenuity: volo marziano posticipato al 14 aprile

Dopo aver superato indenne le fredde notti marziane (fino a -130° C), Ingenuity ha ricevuto il comando di sblocco per le eliche e successivamente quello per il test di rotazione a bassa velocità, come si può vedere nella GIF. Ma quando è arrivato il comando per il test di rotazione ad alta velocità, qualcosa non ha funzionato. La NASA ha quindi deciso di posticipare il primo volo al 14 aprile.

Ingenuity: volo posticipato di tre giorni

Il piccolo elicottero è arrivato su Marte il 18 febbraio, insieme al rover Perseverance. Il 4 aprile è stata rilasciato sulla superficie del pianeta rosso in attesa del volo previsto l’11 aprile. Durante il test di venerdì scorso, la NASA ha rilevato un problema tecnico. Ciò si è verificato quando il computer di bordo ha tentato di effettuare il passaggio dalla modalità “pre-volo” alla modalità “volo”.

L’agenzia spaziale ha confermato che l’elicottero è “sano e salvo”, in quanto comunica i dati della telemetria verso la Terra (tramite Perseverance). Il team di ingegneri del Jet Propulsion Laboratory (JPL) esaminerà ora i dati per individuare l’origine del problema. Verrà quindi effettuato un altro test di rotazione ad alta velocità. Se non ci saranno altri intoppi, Ingenuity dovrebbe spiccare il volo il 14 aprile.

L’elicottero rimarrà in aria per un massimo di 30 secondi ad un’altezza di 3 metri e atterrerà di nuovo su Marte. Verranno effettuati altri quattro tentativi in 30 giorni, se tutto procederà secondo i piani. L’elicottero avrà quindi completato la sua missione e rimarrà sul pianeta rosso per l’eternità.