Ingenuity pronto per un altro volo su Marte

La NASA ha comunicato che il piccolo elicottero è quasi pronto per un altro volo su Marte. Ingenuity decollerà per l'ottava volta, probabilmente il 21 giugno, per continuare la sua attività esplorativa della superficie marziana. Anche questa volta (quarta consecutiva) si dirigerà verso un nuovo sito di atterraggio. Nel frattempo il rover Perseverance prosegue la sua missione scientifica.

A differenza dei precedenti test di volo della fase dimostrativa, gli ingegneri della NASA hanno fornito poche informazioni. Con un messaggio condiviso su Twitter, l'agenzia spaziale statunitense ha comunicato la possibile data (21 giugno) e alcuni dettagli del piano di volo. Ingenuity si muoverà verso sud per circa 160 metri, fino ad arrivare nel nuovo sito di atterraggio che verrà probabilmente indicato come Airfield E.

Location, location, location. #MarsHelicopter will attempt its 8th flight no earlier than June 21. This mighty little rotorcraft will fly ~160 meters south to another new landing site as it continues to travel alongside @NASAPersevere. https://t.co/7DMHj9tbzP pic.twitter.com/H9EnQxFurn

— NASA JPL (@NASAJPL) June 18, 2021