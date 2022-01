Perseverance: frammenti di roccia eliminati

Gli ingegneri della NASA hanno risolto il problema che aveva impedito l'immagazzinamento del contenitore numero 261 all'interno di Perseverance. Il tentativo pianificato la scorsa settimana ha avuto successo. È stato inoltre svuotato il contenitore che potrà essere riutilizzato per un nuovo carotaggio.

Frammenti di roccia eliminati

Il 17 gennaio sono state scattate alcune foto del carosello e del terreno sotto il rover con la fotocamera WATSON posizionata alla fine del braccio robotico. Successivamente il carosello è stato ruotato di 75 gradi e riportato nella sua posizione originaria. Altre foto scattate al termine dell'operazione hanno confermato che due dei quattro frammenti di roccia sono caduti sul terreno marziano. Gli altri due non dovrebbero interferire con la procedura di immagazzinamento del contenitore e potrebbero cadere durante lo spostamento del rover.

With a turn of my bit carousel, I’ve cleared the two pebbles that likely blocked me from processing my latest sample tube. Two smaller ones remain lower down, but may not be an issue (and might fall out just by driving). Onward! Details: https://t.co/kHxq9S2GXx #SamplingMars pic.twitter.com/fpH7gFcH08 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) January 21, 2022

Svuotamento del contenitore

Il 15 gennaio è stato invece svuotato il contenitore numero 261, inclinando il braccio robotico di 9 gradi. In seguito alla rotazione del trapano, all'interno del quale c'è il contenitore, alcuni frammenti del campione di roccia sono caduti sul terreno. L'evento è stato immortalato dalla Mastcam-Z.

In order to keep #SamplingMars, I’ve emptied my latest partial sample. Watch closely to see one piece of cored rock drop to the surface in this movie. Thankfully, I can reuse this tube for another sample from the same rock. Latest blog: https://t.co/kHxq9S2GXx pic.twitter.com/kwSzBlFVBt — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) January 21, 2022

La stessa fotocamera ha confermato che il contenitore non era stato completamente svuotato. Il 17 gennaio è stata quindi attivata la percussione del trapano per 208 secondi. Questa operazione ha causato la caduta dei rimanenti frammenti, come ha confermato un'altra immagine scattata dalla Mastcam-Z il 20 gennaio.

Il team di ingegneri dovrà ora decidere se ripetere il carotaggio della stessa roccia (Issole) oppure muovere Perseverance verso un'altra destinazione. Domani invece dovrebbe essere effettuato il 19esimo volo di Ingenuity, posticipato a causa di una tempesta di sabbia.