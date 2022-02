Perseverance festeggia il primo compleanno su Marte

Il 18 febbraio 2021 è una data molto importante per la NASA. Perseverance è arrivato su Marte dopo un viaggio di quasi sette mesi. Il rover ha quindi festeggiato il suo primo compleanno di attività sul pianeta rosso, stabilendo anche diversi record, come il suo fedele compagno di avventura Ingenuity. Nelle prossime settimane è prevista la raccolta di nuovi campioni di roccia.

Perseverance è il rover più pesante (1.025 Kg) tra quelli che hanno raggiunto Marte. Nonostante ciò è abbastanza agile e può superare ostacoli di media difficoltà, grazie alle sei ruote indipendenti e ai sensori di bordo. Lo scorso 14 febbraio ha battuto il record di distanza coperta in un solo giorno, percorrendo circa 320 metri, grazie al sistema di guida autonoma AutoNav (il record precedente era circa 246 metri).

I’ve now been on Mars for a full (Earth) year! Many firsts on an ambitious to-do list:

✅ Collected first rock cores from another planet

✅ Served as base station for #MarsHelicopter

✅ Extracted oxygen from thin Martian air

✅ Set driving records

More: https://t.co/ycR7IcZe0m pic.twitter.com/ZPg8NfH169

