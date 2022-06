Ingenuity perde un inclinometro, ma volerà ancora

Come anticipato a fine maggio, Ingenuity dovrà affrontare l’imminente inverno di Marte. Le rigide temperature notturne potrebbero causare problemi ai componenti elettronici, come accaduto per l’inclinometro. Gli ingengeri hanno scoperto che il sensore non funziona più. Fortunatamente questo inconveniente non avrà consenguenze per i prossimi voli.

Inclinometro rotto, serve una patch

A causa della riduzione del budget di energia non è possibile mantenere attivo il sistema di riscaldamento, quindi Ingenuity entrerà in risparmio energetico durante le notti marziane. La temperatura interna scenderà quindi a -80° C e l’elettronica di bordo verrà resettata. Le variazioni estreme di temperatura tra giorno e notte possono causare il danneggiamento dei componenti. Durante la tradizionale verifica pre-volo, gli ingegneri hanno avuto una brutta sorpresa: l’inclinometro non funziona più.

Questo sensore, formato da due accelerometri, misura la direzione della gravità prima del decollo. Viene usato per determinare l’orientamento di Ingenuity rispetto alla direzione verso il basso. È necessario quindi trovare un’alternativa che fornisca i dati necessari prima del decolo. La soluzione è sfruttare l’accelerometro dell’unità di misura inerziale (IMU), anche se la stima dell’assetto iniziale sarà meno precisa.

Prima di usare l’accelerometro deve essere modificato il software del computer di volo. La patch, scritta prima dell’arrivo su Marte, consente di intercettare i dati errati dell’inclinometro rotto e sostituirli con quelli ricevuti dall’inclinometro della IMU. La patch verrà inviata e testata nei prossimi giorni. Se non ci saranno altri imprevisti, Ingenuity sarà pronto per il 29esimo volo che lo avvinerà al rover Perseverance. Queste sono le loro posizioni attuali: