Ingenuity fotografa il paracadute di Perseverance

La NASA ha pubblicato alcune foto scattate da Ingenuity durante il 26esimo volo del 19 aprile, in cui si vedono il paracadute e il backshell di Perseverance. Quest’ultimo era stato visto anche dal rover in lontananza durante il suo viaggio verso il delta del fiume. Le immagini dall’alto forniscono interessanti informazioni agli ingegneri dell’agenzia spaziale statunitense.

Ingenuity scatta foto, Perseverance inizia la seconda campagna

Il paracadute e il guscio protettivo posteriore (backshell) hanno permesso di proteggere il rover nello spazio e durante la discesa sulla superficie marziana. L’ingresso nell’atmosfera di Marte è avvenuto a circa 20.000 Km/h, mentre l’impatto è avvenuto a circa 126 Km/h. Le immagini scattate dalla fotocamera a colori di Ingenuity mostrano che il rivestimento esterno del guscio è rimasto quasi intatto durante l’ingresso nell’atmosfera.

Sembrano intatti anche la maggioranza delle corde (sono 80) che fissano il paracadute al backshell e il paracadute largo 21,5 metri. Serviranno alcuni settimane di analisi per un verdetto finale. Le foto saranno molto utili per progettare gli atterraggi (o meglio ammartaggi) delle future missioni, come Mars Sample Return.

Come detto, le immagini sono state scattate durante il 26esimo volo di Ingenuity del 19 aprile. In quell’occasione, l’elicottero ha percorso 360 metri, volando per 159 secondi ad una quota massima di 8 metri e 3,8 m/s. Ingenuity ha completato con successo anche il 27esimo volo del 23 aprile, coprendo una distanza di 307 metri in 152,9 secondi (quota di 10 metri e velocità di 3 m/s), come indicato nel flight log.

L’elicottero avrà ora il compito di sorvolare il delta del fiume che miliardi di anno fa alimentava il cratere Jezero. Le immagini consentiranno di scegliere il percorso di Perseverance. Il rover ha infatti iniziato la sua seconda campagna scientifica, denominata Delta Front. Nei prossimi giorni verrà stabilita la direzione da seguire per risalire il delta (40 metri rispetto al cratere).